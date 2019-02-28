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Литовцы рискуют не успеть внедрить талоны на еду в намеченные сроки

Киев  •  УНН

 • 10107 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Литва рискует опоздать с согласованием продовольственных купонов с Европейской комиссией, передает УНН со ссылкой на lt.sputniknews.

По задумке правительства, система купонов в полную силу должна заработать с 1 января 2020 года. А старт пилотной программы запланирован на июль. Министерство сельского хозяйства республики собирается отправить все документы по проекту в ЕК в конце февраля этого года и надеется получить ответ в течение четырех месяцев.

Однако, эксперты по антимонопольному законодательству считают, что вероятность получения ответа от Европейской комиссии до июля низка.

"Самый быстрый срок принятия Европейской комиссией решения о согласовании помощи составлял девять месяцев", — говорит адвокат Каролис Кашераускас.

Следовательно, до июля запустить обещанные талоны для бедного населения литовские чиновники могут не успеть.

Напомним, власти Литвы решили ввести талоны на продовольствие с целью поддержки наиболее уязвимых групп населения страны. Предполагается, что жители Литвы смогут использовать продовольственные купоны, чтобы оплачивать продукты в маленьких магазинах, торгующих свежей сельскохозяйственной продукцией. Эти купоны, предположительно, будут доступны в электронном виде, и при оплате товаров по каждому ваучеру позволят получить скидку в размере 20%

На реализацию программы выделено 5 миллионов евро.

Отметим, что украинские политики также активно обсуждают инициативу Литвы по введению талонов на питание. Их мнения по этому поводу разделились.

В частности, народный депутат Петр Юрчишин, сказал, что сегодня Украина такого позволить себе не может. Нет денег.

Депутат Сергей Тригубенко, отметил социальный характер инициативы и сказал, что об эффективности талов можно будет судить только по истечении какого-то времени их реализации.

А депутат Сергей Каплин введение "талонов" назвал крайним шагом.

"Талоны - это уже последний шаг. Приговор и точка. Мы достаточно богатая страна. Сегодня нужно развивать сельское хозяйство, вкладывать деньги в комбайны, а не в полицию и вертолеты. Поэтому нам нужно самим кормить украинцев", - сказал он. 

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