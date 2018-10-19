Літакам з США зняли введені після окупації Криму та катастрофи MH17 заборони на польоти

КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Федеральна авіаційна адміністрація Сполучених Штатів Америки (FAA) переглянула спеціальні федеральні правила щодо заборони на виконання польотів у східній частині повітряного простору України та над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху покладено на Україну. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення прес-центру Украероруху.