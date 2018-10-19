Літакам з США зняли введені після окупації Криму та катастрофи MH17 заборони на польоти
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Федеральна авіаційна адміністрація Сполучених Штатів Америки (FAA) переглянула спеціальні федеральні правила щодо заборони на виконання польотів у східній частині повітряного простору України та над відкритим морем, де відповідальність за обслуговування повітряного руху покладено на Україну. Про це пише УНН з посиланням на повідомлення прес-центру Украероруху.
Так, повідомляється, що на підставі проведеного аналізу безпеки польотів та авіаційної безпеки та з урахуванням обґрунтувань авіаційної влади України та Украероруху, "FAA розширила межі повітряного простору під відповідальністю України, доступного для польотів цивільних повітряних суден авіаперевізників із реєстрацією у США та код-шеринговим партнерам".
"Рішення FAA дозволяє використовувати чотири маршрути у західній частині Сімферопольського району польотної інформації в міжнародному повітряному просторі, що перебуває під відповідальністю України", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що відповідні маршрути зі спеціальними умовами планування і виконання польотів уведені Украерорухом у серпні 2015 року для гарантування належного рівня безпеки польотів у міжнародному повітряному просторі над відкритим морем з огляду на незаконні дії Російської Федерації.
Рішенням FAA також дозволено виконувати польоти на аеродроми "Харків", "Дніпропетровськ" та "Запоріжжя", на які також раніше поширювалась заборона.
Зазначимо, заборона адміністрації вперше була введена у квітні 2014 року після тимчасової окупації АР Крим з боку РФ та одностороннього оголошення права на обслуговування повітряного руху в межах Сімферопольського району польотної інформації. Заборона FAA була оновлена після катастрофи літака МН17 у липні 2014 року.
Як повідомляв УНН, фахівці Украероруху навесні цього року провели консультації з представниками FAA з приводу відновлення польотів американців у межах Сімферопольського та Дніпропетровського районів.