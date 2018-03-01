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“Украерорух” переконує американців у безпечності польотів над Україною

“Украерорух” переконує американців у безпечності польотів над Україною

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 березня. УНН. Фахівці Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) провели консультації з представниками Федеральної авіаційної адміністрації (FAA) з приводу відновлення польотів американців у межах Сімферопольського та Дніпропетровського районів. Про це повідомила прес-служба “Украероруху”, передає УНН.

“Представники Украероруху зробили презентацію стану аеронавігаційного обслуговування у Сімферопольському та Дніпропетровському районах польотної інформації та надали переконливі аргументи на доказ належного забезпечення безпеки польотів у повітряному просторі, що перебуває під відповідальністю України, та підтвердження, що Україна вжила ефективних заходів для зниження ризику небезпек у цих районах”, — йдеться у повідомлені.

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Сторони обговорили також можливість залучення США до процесу нормалізації потоків повітряного руху у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, додали в “Украерорух”.

Разом з тим, питання безпеки польотів в українському небі сьогодні набуло особливої актуальності через скандали та нефахове керівництво “Украерорухом”.

Так, на підприємстві наразі немає постійного директора і тимчасово його обов’язки виконує людина без профільної освіти та досвіду. Колектив ДП вже навіть звернувся до міністерства інфраструктури з вимогою звільнити усіх керівників та призначити на їхні посади професійних людей.

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Паралельно тривають спроби внести зміни до статуту “Украероруху”. Однак, з якою метою і ким ініційовано цей процес у профільному Міністерстві інфраструктурі не пояснюють. Інформаційний запит УНН з цього приводу ігнорується вже другий тиждень.

На ДП також було призначено аудит, за підсумками якого міністр інфраструктури Володимир Омелян обіцяв ухвалити неприємні для чинного керівництва рішення. Проте, він так і не зміг уточнити, коли саме результати аудиту будуть готові.

До цього всього додалося ще й кримінальне провадження щодо службових осіб “Украерорух” за підозрою у виведенні коштів підприємства на проблемний “Платинум банк”. Зроблено це було всупереч вказівкам Мінінфраструктури та за безпосередньої участі певних осіб, які і досі працюють на ДП.

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