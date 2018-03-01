"Украэрорух" убеждает американцев в безопасности полетов над Украиной

"Представители Украэроруха сделали презентацию состояния аэронавигационного обслуживания в Симферопольском и Днепропетровском районах полетной информации и предоставили убедительные аргументы в доказательство надлежащего обеспечения безопасности полетов в воздушном пространстве, что находится под ответственностью Украины, и подтверждение, что Украина приняла эффективные меры для снижения риска опасностей в этих районах", - говорится в сообщении.

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Стороны обсудили также возможность привлечения США к процессу нормализации потоков воздушного движения в международном воздушном пространстве над Черным морем, добавили в "Украэрорух".

Вместе с тем вопрос безопасности полетов в украинском небе сегодня приобрел особую актуальность из-за скандалов и непрофессионального руководства "Украэрорухом".

Так, на предприятии пока нет постоянного директора и временно его обязанности выполняет человек без профильного образования и опыта. Коллектив ГП уже даже обратился в министерство инфраструктуры с требованием освободить всех руководителей и назначить на их должности профессиональных людей.

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Параллельно продолжаются попытки внести изменения в устав "Украэроруха". Однако, с какой целью и кем инициирован этот процесс в профильном Министерстве инфраструктуры не объясняют. Информационный запрос УНН по этому поводу игнорируется уже вторую неделю.

На ГП также был назначен аудит, по итогам которого министр инфраструктуры Владимир Омелян обещал принять неприятные для действующего руководства решения. Однако он так и не смог уточнить, когда именно результаты аудита будут готовы.

Ко всему добавилось еще и уголовное производство против должностных лиц "Украэроруха" по подозрению в выводе средств предприятия на проблемный "Платинум банк". Сделано это было вопреки указаниям Мининфраструктуры и при непосредственном участии определенных лиц, которые до сих пор работают на ГП.