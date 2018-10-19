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Самолетам с США сняли введенные после оккупации Крыма и катастрофы MH17 запреты на полеты

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Федеральная авиационная администрация США (FAA) пересмотрела специальные федеральные правила о запрете на полеты в восточной части воздушного пространства Украины и над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения возложена на Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра Украэроруха.

Так, сообщается, что на основании проведенного анализа безопасности полетов и авиационной безопасности и с учетом обоснований авиационных властей Украины и Украэроруха, "FAA расширила границы воздушного пространства под ответственностью Украины, доступного для полетов гражданских воздушных судов авиаперевозчиков с регистрацией в США и код-шеринговым партнерам".

"Решение FAA позволяет использовать четыре маршрута в западной части Симферопольского района полетной информации в международном воздушном пространстве, который находится под ответственностью Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие маршруты со специальными условиями планирования и выполнения полетов введены Украэрорухом в августе 2015 года для обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов в международном воздушном пространстве над открытым морем, учитывая незаконные действия Российской Федерации.

Решением FAA также разрешено выполнять полеты на аэродромы "Харьков", "Днепропетровск" и "Запорожье", на которые также ранее распространялась запрет.

Отметим, запрет администрации впервые был введен в апреле 2014 года после временной оккупации АР Крым со стороны РФ и одностороннего объявления права на обслуживание воздушного движения в пределах Симферопольского района полетной информации. Запрет FAA была обновлен ​​после катастрофы самолета МН17 в июле 2014 года.

Как сообщал УНН, специалисты Украэроруха весной этого года провели консультации с представителями FAA по поводу возобновления полетов американцев в пределах Симферопольского и Днепропетровского районов.

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