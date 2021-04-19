Літак Іл-96 авіапарку президента РФ прибув у Прагу для вивезення висланих російських дипломатів

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Борт вилетів з московського аеропорту Внуково і приземлився в чеській столиці о 14:21 (15:21 за київським часом).

Газета Lidovky повідомила, що літак сів в терміналі, звідки зазвичай вилітають приватні рейси. За даними газети, він повинен вилетіти назад приблизно через дві години. Видання припустило, що борт повинен забрати висланих Прагою російських дипломатів, так як в понеділок закінчився відведений їм на збори термін.

Контекст

Чехію повинні покинути 18 дипломатів за рішенням влади. Про це в суботу, 17 квітня, заявив виконуючий обов’язки міністра закордонних справ Ян Гамачек. Співробітникам дипмісії дали 48 годин на збори. За словами Гамачека, вислані дипломати є співробітниками ГРУ (зараз Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії) і Служби зовнішньої розвідки (СЗР).

Напередодні видання Zdopravy повідомило, що “Аерофлот”, який здійснює рейси в Чехію, на один день поміняв борт, який слідував за цим маршрутом: замість Airbus А320 планувалося відправити більш місткий Airbus A330-200. Видання припустило, що авіакомпанія таким чином готувалася вивезти висланих російських дипломатів.

Росія прийняла відповідні заходи і оголосила про висилку 20 чеських дипломатів. Вони також повинні покинути країну до вечора 19 квітня. “Чеській стороні також пред’явлена вимога привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з числом співробітників аналогічної категорії посольства Росії в Чехії”, — уточнили в МЗС. Крім цього, чеському посольству заборонили наймати на роботу російських громадян.