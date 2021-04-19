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Самолет Ил-96 авиапарка президента РФ прибыл в Прагу для вывоза высланных российских дипломатов

Самолет Ил-96 авиапарка президента РФ прибыл в Прагу для вывоза высланных российских дипломатов

Киев  •  УНН

 • 25887 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Самолет Ил-96 специального летного отряда “Россия” прибыл в Прагу, следует из данных сервиса FlightRadar, пишет УНН со ссылкой также на чешские СМИ.

Детали

Борт вылетел из московского аэропорта Внуково и приземлился в чешской столице в 14:21 (15:21 по киевскому времени).

Газета Lidovky сообщила, что самолет сел в терминале, откуда обычно вылетают частные рейсы. По данным газеты, он должен вылететь обратно примерно через два часа. Издание предположило, что борт должен забрать высланных Прагой российских дипломатов, так как в понедельник закончился отведенный им на сборы срок.

Контекст

Чехию должны покинуть 18 дипломатов по решению властей. Об этом в субботу, 17 апреля, заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Ян Гамачек. Сотрудникам дипмиссии дали 48 часов на сборы. По словам Гамачека, высланные дипломаты являются сотрудниками ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) и Службы внешней разведки (СВР).

Накануне издание Zdopravy сообщило, что “Аэрофлот”, который совершает рейсы в Чехию, на один день поменял борт, который следует по этому маршруту: вместо Airbus А320 планировалось отправить более вместительный Airbus A330-200. Издание предположило, что авиакомпания таким образом готовилась вывезти высланных российских дипломатов.

Россия приняла ответные меры и объявила о высылке 20 чешских дипломатов. Они также должны покинуть страну до вечера 19 апреля. “Чешской стороне также предъявлено требование привести количество сотрудников дипмиссии в Москве в категории принятых на месте к паритету с числом сотрудников аналогичной категории посольства России в Чехии”, — уточнили в МИДе. Помимо этого, чешскому посольству запретили нанимать на работу российских граждан.

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