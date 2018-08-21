Листи до Путіна від 22 засуджених росіян вже відправили до РФ - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Українська сторона у Мінську поінформувала представників РФ і ОБСЄ щодо звернень 22-х росіян, засуджених в Україні за підготовку терактів, диверсії, шпигунство, участь у незаконних збройних формуваннях і військових діях, до президента РФ Володимира Путіна з проханням перемістити їх у РФ, в обмін на українців в російських тюрмах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів з гуманітарних питань Ірина Геращенко, передає УНН.
"На жаль, російська сторона і омбудсвумен РФ Тетяна Москалькова відкинули ініціативу зустрітися в Мінську і обговорити ініціативу України передачі РФ 36 її громадян в обмін на політв‘язнів Кремля", - зазначила вона.
Зазначимо, українська сторона запропонувала провести зустріч омбудсменів України та Російської Федерації 21-22 серпня у Мінську в рамках ТКГ щодо звільнення заручників.
"Ми ж все одно не складаємо руки. Я офіційно поінформувала представників РФ і ОБСЄ, що 22 росіянина, засуджених за підготовки терактів, диверсії, шпигунство, участь в незаконних озброєних формуваннях і військових діях, написали звернення до президента Путіна з проханням перемістити їх в РФ, в обмін на українців в російських тюрмах. Ці звернення вже направлені дипломатичними каналами на МЗС РФ, я, в свою чергу, продублювала їх на гуманітарну підгрупу і ТКГ", - наголосила Геращенко.
Нагадаємо, робочі підгрупи у межах тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі у вівторок зібралися на зустріч у Мінську.