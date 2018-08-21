Листи до Путіна від 22 засуджених росіян вже відправили до РФ - Геращенко

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Українська сторона у Мінську поінформувала представників РФ і ОБСЄ щодо звернень 22-х росіян, засуджених в Україні за підготовку терактів, диверсії, шпигунство, участь у незаконних збройних формуваннях і військових діях, до президента РФ Володимира Путіна з проханням перемістити їх у РФ, в обмін на українців в російських тюрмах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, учасниця мінських переговорів з гуманітарних питань Ірина Геращенко, передає УНН.