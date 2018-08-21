Письма к Путину от 22 осужденных россиян уже отправили в РФ - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Украинская сторона в Минске сообщила представителям РФ и ОБСЕ по обращениям 22-х россиян, осужденных в Украине за подготовку терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой переместить их в РФ, в обмен на украинцев в российских тюрьмах. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, участница минских переговоров по гуманитарным вопросам Ирина Геращенко, передает УНН.
"К сожалению, российская сторона и омбудсвумен РФ Татьяна Москалькова отвергли инициативу встретиться в Минске и обсудить инициативу Украины передачи РФ 36 ее граждан в обмен на политзаключенных Кремля", - отметила она.
Отметим, украинская сторона предложила провести встречу омбудсменов Украины и Российской Федерации 21-22 августа в Минске в рамках ТКГ по освобождению заложников.
"Мы же все равно не складываем руки. Я официально проинформировала представителей РФ и ОБСЕ, 22 россиянина, осужденных за подготовку терактов, диверсии, шпионаж, участие в незаконных вооруженных формированиях и военных действиях, написали обращение к президенту Путину с просьбой переместить их в РФ в обмен на украинцев в российских тюрьмах. Эти обращения уже направлены по дипломатическим каналам в МИД РФ, я, в свою очередь, продублировала их на гуманитарную подгруппу и ТКГ", - отметила Геращенко.
Напомним, рабочие подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во вторник собрались на встречу в Минске.