Лист проти Гетманцева: технолог “Запоріжсталі” висловив свою особисту думку, а не позицію компанії

Підпис Невгамонного у листі значиться під номером 7677.

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«Так, ми маємо такого співробітника, інженер-технолог одного з цехів. Він не є публічною особистістю і не висловлює позицію компанії. Ми розуміємо, що кожен співробітник може виражати свою позицію, і в цьому випадку (підпис під листом щодо відставки Гетманцева - ред.) це особисто його думка», - заявили у пресслужбі.

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Раніше аналогічну позицію висловили в Інституті безпеки АЕС НАН України, співробітник якого також підписався під листом.

А у компанії Bolt, кур’єр якої також підписався під зверненням, зазначили, що кур’єри і водії не є співробітниками компанії і працюють на партнерських засадах, тому підпис під листом є особистою думкою працівника.

У пресслужбі “ПриватБанку” також повідомили, що підпис їхнього фахівця з розробки програмного забезпечення під листом за відставку Гетманцева не є позицією компанії.

А у компанії PricewaterhouseCoopers (PwC) заявили, що в них навіть не працює чоловік, який підписав це звернення.

Окрім того, у пресслужбі компанії "Domino’s Pizza” розповіли, що не знали про підпис кур’єра їх компанії під цим зверненням до Президента.

Нагадаємо

На думку юриста Ростислава Кравця, збір підписів за відставку Гетманцева не можна вважати об’єктивним.

"Збір підписів через форму, розміщену на Google-диску, не можна вважати об’єктивним. Тому що, по-перше, таким чином не можна ідентифікувати реальність осіб. А по-друге, не можна перевірити реальність голосування. Адже зареєструвати може будь-хто, під будь-яким іменем", — каже Кравець.