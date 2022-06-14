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Письмо против Гетманцева: технолог "Запорожстали" высказал свое личное мнение, а не позицию компании

Письмо против Гетманцева: технолог "Запорожстали" высказал свое личное мнение, а не позицию компании

Киев • УНН

 • 219769 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Инженер-технолог ПАО “Запорожсталь” Вадим Невгамонный, подписавшийся под письмом об отставке главы налогового комитета ВР, секретаря Нацсовета восстановления Даниила Гетманцева, выразил таким образом только свое личное мнение, а не позицию компании. Об этом сообщили УНН в пресс-службе предприятия.

Подпись Неугомонного в письме значится под номером 7677.

Цитата

«Да, мы имеем такого сотрудника, инженер-технолог одного из цехов. Он не публичная личность и не выражает позицию компании. Мы понимаем, что каждый сотрудник может выражать свою позицию, и в этом случае (подпись под письмом об отставке Гетманцева – ред.) это лично его мнение», – заявили в пресс-службе.

По теме

Ранее аналогичную позицию высказали в Институте безопасности АЭС НАН Украины, сотрудник которого также подписался под письмом.

А в компании Bolt, курьер которой также подписался под обращением, отметили, что курьеры и водители не являются сотрудниками компании и работают на партнерских началах, поэтому подпись под письмом есть личным мнением работника.

В пресс-службе “ПриватБанка” также сообщили, что подпись их специалиста по разработке программного обеспечения под письмом за отставку Гетманцева не является позицией компании. 

А в компании PricewaterhouseCoopers (PwC) заявили, что у них даже не работает мужчина, подписавший это обращение.

Кроме того, в пресс-службе компании "Domino’s Pizza” рассказали, что не знали о подписи курьера компании под этим обращением к Президенту.

Напомним

По мнению юриста Ростислава Кравца, сбор подписей за отставку Гетманцева нельзя считать объективным.

"Сбор подписей через форму, размещенную на Google-диске, нельзя считать объективным. Потому что, во-первых, таким образом нельзя идентифицировать реальность лиц. А во-вторых, нельзя проверить реальность голосования. Ведь зарегистрировать может любой, под любым именем", — говорит Кравец.

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