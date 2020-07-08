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Лісові пожежі на Луганщині: з лікарні виписали п’ятьох дітей

Лісові пожежі на Луганщині: з лікарні виписали п’ятьох дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. Внаслідок лісових пожеж на Луганщині станом на 14 годину 8 липня у лікарні в Новоайдарському районі досі 11 дітей і 9 дорослих, виписали п’ятьох дітей. У Сєвєродонецьку досі госпіталізовано сімох осіб. Про це повідомив представник Омбудсмена у Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський на власній сторінці у Facebook, передає УНН.

"З місцевої лікарні у Новоайдарському районі виписали п’ятьох дітей. На даний час знаходяться 20 пацієнтів, з них: 11 дітей та 9 дорослих. Стан пацієнтів, за словами лікарів, стабільний", - вказав Лисянський.

Також він повідомив, що у Сєвєродонецьку у місцевій лікарні перебуває сім осіб (двох осіб перевели з реанімації до травматології), п’ятеро з яких вчора потрапили в ДТП у зоні пожежи.

Як повідомляв УНН, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.

Осередки горіння на ранок 8 липня спостерігаються поблизу трьох сіл

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