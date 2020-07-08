Лісові пожежі на Луганщині: з лікарні виписали п’ятьох дітей

"З місцевої лікарні у Новоайдарському районі виписали п’ятьох дітей. На даний час знаходяться 20 пацієнтів, з них: 11 дітей та 9 дорослих. Стан пацієнтів, за словами лікарів, стабільний", - вказав Лисянський.

Також він повідомив, що у Сєвєродонецьку у місцевій лікарні перебуває сім осіб (двох осіб перевели з реанімації до травматології), п’ятеро з яких вчора потрапили в ДТП у зоні пожежи.

Як повідомляв УНН, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.

Осередки горіння на ранок 8 липня спостерігаються поблизу трьох сіл.