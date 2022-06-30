Лисичанськ потерпає від нескінчених авіаударів - Гайдай

Цитата

"Росіяни кинули практично всі сили на захоплення міста. У місті важко знайти безпечне місце. Люди мріють хоча б про пів години тиші, але окупанти не спиняються, обстрілюючи зі всіх наявних видів озброєння", - зазначив Гайдай у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, учора на Лисичанськ здійснено декілька авіанальотів.

"Руйнувань дуже багато. Так, авіаударів завдано по території нафтопереробного заводу та у районі Вовчоярівки. Повністю знищено приміщення відділу поліції. Також пошкоджена така кількість будинків, що вже не встигають підраховувати. У підвальному приміщенні одного із них після ліквідації пожежі знайшли тіло жінки без ознак життя", - зазначив Гайдай.

Він також повідомив, що у місто регулярно намагаються увірватися диверсанти. "Зокрема, у районі Верхньокам’янки вчора одну ДРГ було знешкоджено", - зазначив Гайдай.

Доповнення

Рашисти постійно намагаються штурмувати Лисичанськ, бої тривають на околицях.