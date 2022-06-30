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Лисичанськ потерпає від нескінчених авіаударів - Гайдай

Лисичанськ потерпає від нескінчених авіаударів - Гайдай

Київ • УНН

 • 79393 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Лисичанськ у Луганській області потерпає від нескінчених авіаударів російських окупантів, зруйновано відділ поліції, пошкоджено територію НПЗ, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, пише УНН.

Цитата

"Росіяни кинули практично всі сили на захоплення міста. У місті важко знайти безпечне місце. Люди мріють хоча б про пів години тиші, але окупанти не спиняються, обстрілюючи зі всіх наявних видів озброєння", - зазначив Гайдай у Telegram.

Деталі

Зі слів голови ОВА, учора на Лисичанськ здійснено декілька авіанальотів.

"Руйнувань дуже багато. Так, авіаударів завдано по території нафтопереробного заводу та у районі Вовчоярівки. Повністю знищено приміщення відділу поліції. Також пошкоджена така кількість будинків, що вже не встигають підраховувати. У підвальному приміщенні одного із них після ліквідації пожежі знайшли тіло жінки без ознак життя", - зазначив Гайдай.

Він також повідомив, що у місто регулярно намагаються увірватися диверсанти. "Зокрема, у районі Верхньокам’янки вчора одну ДРГ було знешкоджено", - зазначив Гайдай.

Доповнення

Рашисти постійно намагаються штурмувати Лисичанськ, бої тривають на околицях.

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