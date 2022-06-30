Лисичанск потерпает от бесконечных авиаударов - Гайдай
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Лисичанск в Луганской области потерпает от бесконечных авиаударов российских оккупантов, разрушен отдел полиции, повреждена территория НПЗ, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, пишет УНН.
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"Россияне бросили практически все силы на захват города. В городе трудно найти безопасное место. Люди мечтают хотя бы о полчаса тишины, но оккупанты не останавливаются, обстреливая из всех имеющихся видов вооружения", - отметил Гайдай в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, вчера на Лисичанск совершено несколько авианалетов.
"Разрушений очень много. Так, авиаудары нанесены по территории нефтеперерабатывающего завода и в районе Волчеяровки. Полностью уничтожено помещение отдела полиции. Также повреждено такое количество домов, которые уже не успевают подсчитывать. В подвальном помещении одного из них после ликвидации пожара нашли тело женщины без признаков жизни", - отметил Гайдай.
Он также сообщил, что в город регулярно пытаются ворваться диверсанты. "В частности, в районе Верхнекаменки вчера одна ДРГ была обезврежена", - отметил Гайдай.
Дополнение
Рашисты постоянно пытаются штурмовать Лисичанск, бои продолжаются в окрестностях.