Лисичанськ не оточений, але там йдуть запеклі бої – Нацгвардія

Цитата

"Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, однак, на щастя, місто не оточене і перебуватиме під контролем української армії", – заявив Музичук.

Він наголосив, що ситуація на Лисичанському та Бахмутському напрямках, а також у Харківській області є найскладнішою на всій лінії фронту.

"Метою ворога тут залишається вихід на адмінкордон Донецької та Луганської областей. Також на Слов'янському напрямку противник робить спробу штурмових дій, намагаючись поліпшити своє тактичне становищ"», – зазначив Музичук.

Нагадаємо

Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські окупанти продовжують спроби оточити Лисичанськ, ведучи наступальні дії на південь і південний захід від міста.