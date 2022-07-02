Лисичанськ не оточений, але там йдуть запеклі бої – Нацгвардія
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Речник Нацгвардії України Руслан Музичук в ефірі телемарафону спростував повідомлення про оточення Лисичанська, що надійшли раніше від російської сторони, передає УНН.
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"Біля Лисичанська йдуть запеклі бої, однак, на щастя, місто не оточене і перебуватиме під контролем української армії", – заявив Музичук.
Він наголосив, що ситуація на Лисичанському та Бахмутському напрямках, а також у Харківській області є найскладнішою на всій лінії фронту.
"Метою ворога тут залишається вихід на адмінкордон Донецької та Луганської областей. Також на Слов'янському напрямку противник робить спробу штурмових дій, намагаючись поліпшити своє тактичне становищ"», – зазначив Музичук.
Нагадаємо
Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що російські окупанти продовжують спроби оточити Лисичанськ, ведучи наступальні дії на південь і південний захід від міста.