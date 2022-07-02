Лисичанск не оцеплен, но там идут ожесточенные бои - Нацгвардия

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Киев • УНН

 • 96900 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире телемарафона опроверг поступившие ранее от российской стороны сообщения об окружении Лисичанска, передает УНН.

Цитата

"Возле Лисичанска идут ожесточенные бои, однако, к счастью, город не окружен и будет находиться под контролем украинской армии", – заявил Музычук.

Он подчеркнул, что ситуация на Лисичанском и Бахмутском направлениях, а также в Харьковской области является самой сложной по всей линии фронта.

"Целью врага здесь остается выход на админграницу Донецкой и Луганской областей. Также на Славянском направлении противник предпринимает попытку штурмовых действий, пытаясь улучшить свое тактическое положение", – отметил Музычук.

Напомним

Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российские оккупанты продолжают попытки окружить Лисичанск, ведя наступательные действия к югу и юго-западу от города.

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