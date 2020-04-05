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Ліквідація пожежі у Чорнобильській зоні: два літаки і вертоліт уже скинули 64 тонни води

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Станом на 13:30 5 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується гасіння двох осередків. Авіацією ДСНС здійснено 17 скидів води, передає УНН із посиланням на повідомлення ДСНС.

Ліквідація пожежі у Чорнобильській зоні: два літаки і вертоліт уже скинули 64 тонни води

"Станом на 13:30 5 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення продовжується гасіння двох осередків, а саме:

між с. Володимирівка та с. Жовтневе Котовського лісництва на площі близько 20 га. До гасіння залучено 124 чол. та 28 од. техніки, з них від ДСНС 74 чол. о/с та 15 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН – 32П та вертольот МІ - 8). Авіацією ДСНС здійснено 17 скидів води (64 тонни), з них вертольотом МІ-8 – 12 скидів, літаками АН-32П – 5 скидів;

поблизу с. Рагівка Котовського лісництва (41 квартал) на площі близько 5 га. До гасіння залучено 14 чол. та 4 од. техніки, з них від ДСНС 7 чол. о/с та 2 од. техніки", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники запевнили, що радіаційний фон у межах норми.

Нагадаємо, 4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

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