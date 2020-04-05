Ликвидация пожара в Чернобыльской зоне: два самолета и вертолет уже сбросили 64 тонны воды
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. По состоянию на 13:30 5 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение двух очагов. Авиацией ГСЧС осуществлено 17 сбросов воды, передает УНН со ссылкой на сообщение ГСЧС.
"По состоянию на 13:30 5 апреля в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения продолжается тушение двух очагов, а именно:
между с. Владимировка и с. Октябрьское Котовского лесничества на площади около 20 га. К тушению привлечены 124 чел. и 28 ед. техники, из них от ГСЧС 74 чел. л/ с и 15 ед. техники (в том числе 2 самолета АН - 32П и вертолет МИ - 8). Авиацией ГСЧС осуществлено 17 сбросов воды (64 тонны), из них вертолетом МИ-8 - 12 сбросов, самолетами АН-32П - 5 сбросов;
вблизи с. Раговка Котовского лесничества (41 квартал) на площади около 5 га. К тушению привлечены 14 чел. и 4 ед. техники, из них от ДСНС 7 чел. л/с и 2 ед. техники", - говорится в сообщении.
Спасатели заверили, что радиационный фон в пределах нормы.
Напомним, 4 апреля в 13:22 к ГСЧС поступила информация, что в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га.