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Ліквідацію іранського фізика-ядерника Фахріазаде було скоєно ізраїлським роботом-вбивцею - NYT

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Агенти ізраїльської спецслужби “Моссад” вбили іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде за допомогою робота на дистанційному управлінні, пише газета The New York Times із посиланням на джерела в США, Ізраїлі та Ірані, передає УНН.

Контекст

Про смерть Фахрізаде стало відомо у листопаді 2020 року. Тоді авто, в якому перебував фізик, обстріляли з великокаліберної зброї, якою управляли дистанційно. Як зазначає NYT, у день операції вантажівка чекала на автомобіль Фахрізаде на дорозі. Робот обстріляв транспорт іранського науковця 15 кулями, після чого мобільну платформу з роботом дистанційно підірвали, але знищити зброю повністю не вийшло, зазначає газета із посиланням на джерела.

Деталі

Видання зазначає, що ізраїльські спецслужби використали кулемет бельгійського виробництва, що був прикріплений до робота. Вага робота склала близько тонни, а до Ісламської Республіки його ввозили поступово, по частинах, і вже потім збирали на місці. Коли роботизований пристрій помістили в пікап, з якого і була здійснена операція.

Іранські ЗМІ раніше писали, що вченого могли вбити з ізраїльської зброї, керованої через супутник.

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За даними газети, з 2007 року агенти “Моссада” вбили шістьох іранських ядерників, які працювали з Фахрізаде над створенням ядерної боєголовки. Вбити Фахрізаде, за даними джерел, намагалися ще в 2009 році, але нібито через витік інформації операцію скасували.

Готувати нову операцію Ізраїль почав у 2019 році, зазначає The New York Times, після того, як у 2018 році США вийшли з ядерної угоди.

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