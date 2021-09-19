Ликвидация иранского физика-ядерщика Фахриазаде была совершена израильским роботом-убийцей - NYT
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Агенты израильской спецслужбы "Моссад" убили иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде при помощи робота на дистанционном управлении, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в США, Израиле и Иране, передает УНН.
Контекст
О смерти Фахризаде стало известно в ноябре 2020 года. Тогда автомобиль, в котором находился физик, обстреляли из крупнокалиберного оружия, которым управляли дистанционно. Как отмечает NYT, в день операции грузовик ждал автомобиль Фахризаде на дороге. Робот обстрелял транспорт иранского ученого 15 шарами, после чего мобильную платформу с роботом дистанционно взорвали, но уничтожить оружие полностью не получилось, отмечает газета со ссылкой на источники.
Детали
Издание отмечает, что израильские спецслужбы использовали пулемет бельгийского производства, был прикреплен к роботу. Вес робота составила около тонны, а в Исламскую Республику его ввозили постепенно, по частям, и уже потом собирали на месте. Уже потом роботизированное устройство поместили в пикап, из которого и была осуществлена операция.
Иранские СМИ ранее писали, что ученого могли убить из израильского оружия, управляемого через спутник.
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По данным газеты, с 2007 года агенты “Моссада” убили шестерых иранских ядерщиков, работавших с Фахризаде над созданием ядерной боеголовки. Убить Фахризаде, по данным источников, пытались еще в 2009 году, но якобы из-за утечки информации операцию отменили.
Готовить новую операцию Израиль начал в 2019 году, отмечает The New York Times, после того, как в 2018 году США вышли из ядерной сделки.