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Ліки від коронавірусу: фармкомпанію оштрафували за неправдиву рекламу

Київ • УНН

 • 19660 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. Антимонопольний комітет України наклав штраф у понад півмільйона гривень на виробника препарату, який рекламували як ліки від коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр АМКУ.

"Антимонопольний комітет України виніс рішення у справі ТОВ "Юрія-фарм" за поширення у рекламному ролику свого препарату неправдивої інформації про його здатність боротися з коронавірусами. Такими діями підприємство порушило конкурентне законодавство, вводило в оману споживачів та отримало конкурентну перевагу над іншими виробниками лікарських засобів, які не поширювали неправдивих відомостей про лікувальні властивості власних препаратів", - йдеться в повідомленні.

Так, під час моніторингу порушень законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у рекламі лікарських засобів АМКУ "виявив на ТВ каналі 1+1 ролик засобу "Декасан", у якому поширювалась інформація, що він "Діє на всі складні віруси, включаючи коронавіруси!".

"Однак жодної інформації про такі властивості не було в інструкції "Декасану". Так само були відсутні будь-які клінічні дослідження, які б підтвердили лікувальний або профілактичний ефект препарату щодо хвороби COVID-19. Окрім цього, дані про лікування або профілактику коронавірусу цим засобом не відповідають офіційній інформації Всесвітньої організації охорони здоров’я і Міністерства охорони здоров’я України", - зазначили у комітеті.

Тож, як повідомляється, АМКУ прийняв рішення визнати, що ТОВ "Юрія-фарм" вчинило порушення, передбачене статтею 15 Закону "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді повідомлення неправдивих відомостей у рекламному ролику лікарського засобу "Декасан" без належного обґрунтування відповідно до чинного законодавства. Зокрема, без наявності офіційних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України щодо його застосування.

"За це порушення на ТОВ "Юрія-фарм" накладено штраф у розмірі 528 тисяч гривень. Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення", - вказали в антимонопольному комітеті.

Нагадаємо, на сьогодні у світі проводяться клінічні випробування на людях як мінімум 17 вакцин від коронавірусного захворювання.

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