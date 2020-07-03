Лекарство от коронавируса: фармкомпанию оштрафовали за неправдивую рекламу

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Антимонопольный комитет Украины наложил штраф в более полумиллиона гривен на производителя препарата, который рекламировали как лекарство от коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр АМКУ.

"Антимонопольный комитет Украины вынес решение по делу ООО "Юрия-фарм" за распространение в рекламном ролике своего препарата ложной информации о его способности бороться с коронавирусами. Такими действиями предприятие нарушило конкурентное законодательство, вводило в заблуждение потребителей и получило конкурентное преимущество перед другими производителями лекарственных средств, которые не распространяли ложных сведений о лечебных свойствах собственных препаратов", - говорится в сообщении.

Так, во время мониторинга нарушений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в рекламе лекарственных средств АМКУ "обнаружил на ТВ канале 1+1 ролик средства "Декасан", в котором распространялась информация, что он "Действует на все сложные вирусы, включая коронавирусы!".

"Однако никакой информации о таких свойствах не было в инструкции "Декасан". Так же отсутствовали какие-либо клинические исследования, которые подтвердили лечебный или профилактический эффект препарата в отношении болезни COVID-19. Кроме того, данные о лечении или профилактике коронавируса этим средством не соответствуют официальной информации Всемирной организации здравоохранения и Министерства здравоохранения Украины", - отметили в комитете.

Поэтому, как сообщается, АМКУ принял решение признать, что ООО "Юрия-фарм" совершило нарушение, предусмотренное статьей 15 Закона "О защите от недобросовестной конкуренции" в виде сообщения ложных сведений в рекламном ролике лекарственного средства "Декасан" без надлежащего обоснования в соответствии с действующим законодательством. В частности, без наличия официальных рекомендаций Министерства здравоохранения Украины по его применению.

"За это нарушение на ООО "Юрия-фарм" наложен штраф в размере 528 тысяч гривен. Штраф подлежит уплате в двухмесячный срок со дня получения решения", - указали в антимонопольном комитете.

Напомним, сегодня в мире проводятся клинические испытания на людях как минимум 17 вакцин от коронавирусного заболевания.

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