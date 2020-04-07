Лікарні звітуватимуть про заходи захисту та медобладнання у відкритому доступі

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Незабаром у відкритому доступі будуть звіти всіх лікарень щодо їх забезпечення засобами особистого захисту та медобладнанням для боротьби з COVID-19. Про це повідомили на нараді Президента Зеленського з урядом, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОП.

"На нараді повідомили, що невдовзі у відкритому доступі будуть звіти усіх лікарень щодо їхнього забезпечення засобами захисту, медичним обладнанням проти коронавірусу та працівниками. Нині така платформа фіналізується, а після цього дані з кожного медзакладу перевірять волонтери", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином буде зручно розраховувати потреби та прогнозувати забезпечення.

"Сьогодні вірусологи завершують перевірку облаштування регіональних лабораторій. Це необхідно для покращення умов роботи лабораторій для виявлення коронавірусу", - повідомив головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заслухав щоденний звіт уряду та всіх відомств, залучених до боротьби з поширенням COVID-19. Глава держави наполіг, щоб Міністерство охорони здоров’я продовжувало системно інформувати населення щодо ризиків зараження коронавірусом, а також способів захисту від нього. Також було порушено питання можливості здійснення богослужінь онлайн у контексті наближення Великодня.

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