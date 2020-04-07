Больницы будут отчитываться о мерах защиты и оборудовании в открытом доступе

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Вскоре в открытом доступе будут отчеты всех больниц по их обеспечению средствами личной защиты и медоборудованием для борьбы с COVID-19. Об этом сообщили на совещании Президента Зеленского с правительством, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.