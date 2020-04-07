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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Больницы будут отчитываться о мерах защиты и оборудовании в открытом доступе

Больницы будут отчитываться о мерах защиты и оборудовании в открытом доступе

Киев  •  УНН

 • 10061 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Вскоре в открытом доступе будут отчеты всех больниц по их обеспечению средствами личной защиты и медоборудованием для борьбы с COVID-19. Об этом сообщили на совещании Президента Зеленского с правительством, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

"На совещании сообщили, что вскоре в открытом доступе будут отчеты всех больниц по их обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием против коронавируса и работниками. Сейчас такая платформа финализируется, а затем данные с каждого медучреждения проверят волонтеры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что таким образом будет удобно рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечение.

"Сегодня вирусологи завершают проверку обустройства региональных лабораторий. Это необходимо для улучшения условий работы лабораторий для обнаружения коронавируса", - сообщил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заслушал ежедневный отчет правительства и всех ведомств, вовлеченных в борьбу с распространением COVID-19. Глава государства настоял, чтобы Министерство здравоохранения продолжало системно информировать население о рисках заражения коронавирусом, а также способах защиты от него. Также был затронут вопрос возможности совершения богослужений онлайн в контексте приближения Пасхи.

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