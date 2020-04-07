Зеленський зібрав чергову нараду з протидії COVID-19: обговорили богослужіння онлайн

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заслухав щоденний звіт уряду та всіх відомств, залучених до боротьби з поширенням COVID-19. Глава держави наполіг, щоб Міністерство охорони здоров’я продовжувало системно інформувати населення щодо ризиків зараження коронавірусом, а також способів захисту від нього. Також було порушено питання можливості здійснення богослужінь онлайн у контексті наближення Великодня, повідомили УНН у пресслужбі Офісу Президента.