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Зеленский собрал очередное совещание по противодействию COVID-19: обсудили богослужения онлайн

Зеленский собрал очередное совещание по противодействию COVID-19: обсудили богослужения онлайн

Киев  •  УНН

 • 20390 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заслушал ежедневный отчет правительства и всех ведомств, вовлеченных в борьбу с распространением COVID-19. Глава государства настоял, чтобы Министерство здравоохранения продолжало системно информировать население о рисках заражения коронавирусом, а также способах защиты от него. Также был затронут вопрос возможности совершения богослужений онлайн в контексте приближения Пасхи, сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

"Каждый день различными каналами - и по телевидению, и в соцсетях - вы должны без устали давать рекомендации по превентивным мерам, особенно для людей, которые в зоне высокого риска: стариков, с хроническими болезнями и других", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, обсудили улучшение информирования людей об эпидемии во время Пасхальных праздников.

"Уже сегодня большой праздник - Благовещение. И люди, по традиции, хотят пойти в церкви. Должны еще активнее говорить об ответственности не только за свою жизнь и здоровье, но и своих близких и людей вокруг. Надо работать над тем, чтобы Пасхальные праздники прошли торжественно, с миром и безопасно", - отметил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

На совещании сообщили, что вскоре в открытом доступе будут отчеты всех больниц по их обеспечению средствами защиты, медицинским оборудованием против коронавируса и работниками. Сейчас такая платформа финализируется, а затем данные с каждого медучреждения проверят волонтеры.

"Такая программа нужна и для государства, чтобы собирать информацию, рассчитывать потребности и прогнозировать обеспечение, и для медиа и граждан, а также для волонтеров, чтобы они видели результаты своей работы", - сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Сегодня вирусологи завершают проверку обустройства региональных лабораторий, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Это необходимо для улучшения условий работы лабораторий для выявления коронавируса.

"Президент Владимир Зеленский заслушал информацию правительства о проведении церковных обрядов в безопасном для украинцев формате, а также о возможности совершения богослужений онлайн", - добавили в ОПУ.

Напомним, ранее отновительно "Пасхи онлайн" сообщалось, что богослужения не будут отменять и будут транслировать вживую.

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