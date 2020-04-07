Зеленский собрал очередное совещание по противодействию COVID-19: обсудили богослужения онлайн

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заслушал ежедневный отчет правительства и всех ведомств, вовлеченных в борьбу с распространением COVID-19. Глава государства настоял, чтобы Министерство здравоохранения продолжало системно информировать население о рисках заражения коронавирусом, а также способах защиты от него. Также был затронут вопрос возможности совершения богослужений онлайн в контексте приближения Пасхи, сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.