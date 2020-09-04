Лікарні мають тримісячне забезпечення засобами індивідуального захисту - Степанов

“На початок осені на залишках у лікарнях є 1,4 млн костюмів та халатів. Це в середньому тримісячне забезпечення. Майже 5 млн масок, 1,3 млн респіраторів, 5,4 млн рукавичок”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в українських лікарнях є 4 тисячі апаратів ШВЛ, наразі задіяно 227 апаратів. Так, на початку пандемії в українських лікарнях було 563 апарати.