Лікарні мають тримісячне забезпечення засобами індивідуального захисту - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Наразі медичні заклади в Україні мають 1,4 млн захисних костюмів і халатів, що в середньому становить тримісячне забезпечення. Також у залишках є респіратори, рукавички та маски. Про це заявив на годині запитань до уряду у ВР міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“На початок осені на залишках у лікарнях є 1,4 млн костюмів та халатів. Це в середньому тримісячне забезпечення. Майже 5 млн масок, 1,3 млн респіраторів, 5,4 млн рукавичок”, - сказав Степанов.
Нагадаємо, за інформацією МОЗ, в українських лікарнях є 4 тисячі апаратів ШВЛ, наразі задіяно 227 апаратів. Так, на початку пандемії в українських лікарнях було 563 апарати.