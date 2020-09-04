Больницы имеют трехмесячное обеспечение средствами индивидуальной защиты - Степанов

"На начало осени на остатках в больницах есть 1,4 млн костюмов и халатов. Это в среднем трехмесячное обеспечение. Почти 5 млн масок, 1,3 млн респираторов, 5,4 млн перчаток", - сказал Степанов.

Напомним, по информации Минздрава, в украинских больницах есть 4000 аппаратов ИВЛ, на данный момент задействовано 227 аппаратов. Так, в начале пандемии в украинских больницах было 563 аппарата.