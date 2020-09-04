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Больницы имеют трехмесячное обеспечение средствами индивидуальной защиты - Степанов

Киев • УНН

 • 11254 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. На данный момент медицинские учреждения в Украине имеют 1,4 млн защитных костюмов и халатов, что в среднем составляет трехмесячное обеспечение. Также в остатках есть респираторы, перчатки и маски. Об этом заявил на час вопросов к правительству в ВР министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Больницы имеют трехмесячное обеспечение средствами индивидуальной защиты - Степанов

"На начало осени на остатках в больницах есть 1,4 млн костюмов и халатов. Это в среднем трехмесячное обеспечение. Почти 5 млн масок, 1,3 млн респираторов, 5,4 млн перчаток", - сказал Степанов.

Напомним, по информации Минздрава, в украинских больницах есть 4000 аппаратов ИВЛ, на данный момент задействовано 227 аппаратов. Так, в начале пандемии в украинских больницах было 563 аппарата.

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