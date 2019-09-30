Лікарі зібрали консиліум: стали відомі подробиці про стан новонароджених сіамських близнюків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Чернівцях у ніч на 28 вересня жінка народила сіамських близнюків. Наразі їх стан стабільно важкий, лікарі проводять консиліуми щодо лікування. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі охорони здоров’я Чернівецької міської ради.
“Стан близнюків розцінюється як стабільно важкий. Наразі вони перебувають у пологовому будинку № 2, в реанімації, на штучній вентиляції легень. Завтра планують перевозити в обласну дитячу лікарню”, — повідомили у міськраді.
Наразі лікарі проводять консиліуми щодо подальшої тактики лікування дівчаток.
“Це дуже рідкісний випадок, в літературі зазначається, що один випадок на 200 000 пологів. За існування незалежної України це другий випадок”, — повідомили у міськраді.
За попередньою інформацією ЗМІ, у дівчаток одне тіло, але дві голови. У їх матері це була перша вагітність. Сіамські близнюки були діагностовані внутрішньоутробно, проте жінка вирішила народжувати.
Нагадаємо, 8 січня 2018 року у Саудівській Аравії успішно пройшла рятувальна операція з розділення палестинських сіамських близнюків з Гази.