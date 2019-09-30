Врачи собрали консилиум: стали известны подробности о состоянии новорожденных сиамских близнецов

"Состояние близнецов расценивается как стабильно тяжелое. Сейчас они находятся в роддоме № 2, в реанимации, на искусственной вентиляции легких. Завтра планируют перевозить в областную детскую больницу", - сообщили в горсовете.

Сейчас врачи проводят консилиумы по дальнейшей тактике лечения девочек.

"Это очень редкий случай, в литературе отмечается, что один случай на 200 тыс. родов. За существование независимой Украины это второй случай", - сообщили в горсовете.

По предварительной информации СМИ, у девочек одно тело, но две головы. У их матери это была первая беременность. Сиамские близнецы были диагностированы внутриутробно, однако женщина решила рожать.

Напомним, 8 января 2018 года в Саудовской Аравии успешно прошла спасательная операция по разделению палестинских сиамских близнецов из Газы.