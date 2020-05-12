Лікар роз'яснила, чи варто українцям їхати за кордон на відпочинок під час епідемії COVID-19

Відповідаючи на питання, що можна порадити людям, які все ж збираються поїхати за кордон на відпочинок, Голубовська відповіла: “Вірус поводиться нестандартно, непередбачувано, має масу шляхів інфікувати людей, не так просто від нього позбутися у зовнішньому середовищі. Не можна сказати, що пару годин і його вже немає ... Тому не можу сказати, ми повинні орієнтуватися тільки на ситуацію, яка розгортається у нас в країні. Ми не можемо брати ніякі моделі”.

Також вона зазначила, що потрібно оцінювати все, починаючи з якості тестування на коронавірусну хворобу в тих країнах.

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“Це все дуже індивідуально. Якщо людина поїде кудись, у будинок в якихось горах, де нікого немає... Взагалі вірус, він термолабільний, якщо буде стояти спека по 60 градусів в тіні, то, в принципі, він не повинен зберегтися у зовнішньому середовищі довго, він повинен гинути. Друге — коронавірусні захворювання сезонні, влітку ці захворювання зменшуються, як грип, в північній півкулі, в південній навпаки в літній період часу зростає ГРВІ. Це теж потрібно враховувати”, — додала Голубовська.

Також лікар зазначила, що в літаку, як і в іншому місці скупчення людей, є шанс захворіти на коронавірус.

Як повідомляв УНН раніше, перебування в карантині не привід відмовляти собі в подорожах, хоча б віртуальних. З такої нагоди УНН зібрав для вас добірку з найвідоміших об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і пам’ятників архітектури, які можна відвідати, не виходячи з дому.