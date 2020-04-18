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Куди відправитися в подорож: топ об'єктів всесвітньої спадщини, доступних онлайн

Київ • УНН

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Пропонуємо "відвідати" величні творіння минулих епох

Куди відправитися в подорож: топ об'єктів всесвітньої спадщини, доступних онлайн

КИЇВ. 18 квітня. УНН. Перебування в карантині не привід відмовляти собі в подорожах, хоча б віртуальних. З такої нагоди УНН зібрав для вас добірку з найвідоміших об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО і пам'ятників архітектури, які можна відвідати, не виходячи з дому.

Пізанська вежа (Піза)

Одна з найзнаменитіших пам'яток Італії, яка придбала популярність завдяки ненавмисному нахилу. Пізанська вежа є дзвіницею і належить до ансамблю міського собору Санта-Марія-Ассунта, відомого як "Пізанський собор".

Тадж-Махал (Агра)

Дослідити екстер'єр знаменитого індійського мавзолею-мечеті з висоти польоту птаха, а точніше вертольота, можна завдяки віртуальному туру Air Pano. Він відкриває вид на мечеть, гігантські головну браму і багато визначних пам'яток довкола від чого перехоплюэ дух.

Велика Китайська стіна (Китай)

Найбільший пам'ятник архітектури довжиною майже 9000 км був збудований в стародавньому Китаї ще в третьому столітті до нашої ери. Пройти по ній від початку до кінця тепер теж можна віртуально, причому зробити це набагато простіше ніж фізично пройти всю стіну.

Стоунхендж (Еймсбері)

Одна з найзнаменитіших археологічних пам'яток в світі, і найзагадковіших. Будівництво Стоунхенджа датується між третім і першим століттям до нашої ери. Відвідуючи пам'ятник віртуально, можна побачити камені крупним планом, збільшити зображення і подивитися відеоролики про них.

Ангкор-Ват (Ангкор)

Храмовий комплекс на честь бога Вішну, побудований в першій половині XII століття в області Ангкор на півночі Камбоджі. Храм, оперезаний ровом, займає площу 200 га. Над храмом є п'ять веж, за формою схожих на гігантські ялинові шишки, завдяки чому споруда є впізнаваним в усьому світі.

Теотіуакан і його піраміди (Латинська Америка)

Теотіуакан - найстаріше місто західної півкулі, побудоване цивілізацією ацтеків - його вік становить близько двох тисяч років.

Одні з головних будівель Теотіуакана - піраміди Місяця і Сонця. Віртуальний тур дозволять подорожувати пірамідами, глянути на місто з їхніх вершини

Моаї (острів Пасхи)

Кам'яні монолітні статуї на острові Пасхи в Тихому океані, походження яких датується 1200-1500 роками нашої ери, обросли загадками і міфами. До їх створення навіть приписують втручання інопланетної раси. І все ж вчені схиляються до того, що моаї - надгробні пам'ятники вождям племен.

В даний час на острові налічується 887 статуй, найбільша з яких важить понад 82 тонн. Онлай-тур дозволяє розглянути їх впритул і ознайомитися з інформацією, зібраною істориками на сьогоднішній день.

Не варто забувати, що не тільки за кордоном, але і в Україні є чимало об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, які також можна відвідати віртуально, зокрема...

Софійський собор (Київ)

Християнський собор в центрі Києва є пам'яткою української архітектури та монументального живопису XI-XVIII століть, а також одним з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі.

Віртуальний тур Софією, запущений не так давно, дозволяє поглянути на храм зсередини, а також дізнатися про предмети мистецтва, представлені в храмі.

Нагадаємо, раніше УНН зібрав перелік всесвітньо відомих місць для подорожей , куди можна відправитися, не покидаючи власної квартири.

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