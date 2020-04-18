Куда отправиться в путешествие: топ объектов всемирного наследия, доступных онлайн

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Пребывание в карантине не повод отказывать себе в путешествиях, хотя бы виртуальных. По такому случаю УНН собрал для вас подборку из самых известных объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и памятников архитектуры, которые можно посетить, не выходя из дома.

Пизанская башня (Пиза)

Одна из самых знаменитых достопримечательностей Италии, приобретшая популярность благодаря непреднамеренному наклону. Пизанская башня является колокольной и принадлежит к ансамблю городского собора Санта-Мария-Ассунта, известного как “Пизанский собор”.

Тадж-Махал (Агра)

Исследовать экстерьер знаменитого индийского мавзолея-мечети с высоты полёта птицы, а точнее вертолёта, можно благодаря виртуальному туру Air Pano. Он предоставляет захватывающий дух вид на мечеть, гигантские главные врата и многие достопримечательности окрестностей.

Великая Китайская стена (Китай)

Крупнейший памятник архитектуры длиной почти 9000 км была построенная в древнем Китае еще в третьем веке до нашей эры. Пройти по ней от начала до конца теперь тоже можно виртуально, причём сделать это гораздо проще чем физически пройти всю стену.

Стоунхендж (Эймсбери)

Один из самых знаменитых археологических памятников в мире, и самых загадочных. Строительство Стоунхенджа датируется между третьим и первым веком до нашей эры. Посещая памятник виртуально, можно увидеть камни крупным планом, увеличить изображение и посмотреть видеоролики о них.

Ангкор-Ват (Ангкор)

Храмовый комплекс в честь бога Вишну, построенный в первой половине XII века в области Ангкор на севере Камбоджи. Храм, опоясанный рвом, занимает площадь 200 га. Над храмом имеются пять башен, по форме похожих на гигантские еловые шишки, благодаря чему сооружение является узнаваемым во всем мире.

Теотиуакан и его пирамиды (Латинсая Америка)

Теотиуакан — самый старый город западного полушария, построенный цивилизацией ацтеков — его возраст составляет около двух тысяч лет.

Одни из главных построек Теотиуакана — пирамиды Луны и Солнца. Виртуальный тур позволят путешествовать по пирамидам, взглянув на город с их вершины.

Моаи (остров Пасхи)

Каменные монолитные статуи на острове Пасхи в Тихом океане, происхождение которых датируется 1200-1500 годами нашей эры, обросли загадками и мифами. К их созданию даже приписывают вмешательство инопланетной расы. И всё же ученые склоняются к тому, что моаи — надгробные памятники вождям племен.

В настоящее время на острове насчитывается 887 статуй, самая большая из которых весит более 82 тонн. Онлай-тур позволяет рассмотреть их вплотную и ознакомится с информацией, собранной историками на сегодняшний день.

Не стоит забывать, что не только за границей, но и в Украине есть немало объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, которые также можно посетить виртуально, в частности...

Софийский собор (Киев)

Христианский собор в центре Киева является памятником украинской архитектуры и монументальной живописи XI–XVIII веков, а также одним из немногих уцелевших сооружений времен Киевской Руси.

Виртуальный тур Софией, запущенный не так давно, позволяет взглянуть на храм изнутри, а также узнать о предметах искусства, представленные в храме.

Напомним, ранее УНН собрал перечень всемирно известных мест для путешествий, куда можно отправиться, не покидая собственной квартиры.