Лікар розповів про стан здоров'я Байдена

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Колишній американський віце-президент Джозеф Байден, який бере участь в передвиборній гонці в США, за станом здоров’я може виконувати обов’язки глави держави. Про це йдеться в звіті лікаря Байдена, опублікованому у вівторок передвиборчим штабом демократа, передає УНН із посиланням на Politico.