Лікар розповів про стан здоров'я Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Колишній американський віце-президент Джозеф Байден, який бере участь в передвиборній гонці в США, за станом здоров’я може виконувати обов’язки глави держави. Про це йдеться в звіті лікаря Байдена, опублікованому у вівторок передвиборчим штабом демократа, передає УНН із посиланням на Politico.
Як випливає з документа, колишній віце-президент США, якого зараз 77 років, “здоровий і активний”. У політика, який претендує на висунення кандидатом в президенти США від Демократичної партії, немає будь-яких хвороб або порушень, які б могли перешкодити йому бути главою американської адміністрації.
Звіт підготував Кевін О’Коннор, який протягом багатьох років був лікарем Байдена. У документі наголошується, що Байден не курить, не вживає алкоголь і регулярно займається спортом.
О’Коннор констатував, що у Байдена іноді бувають порушення нормального ритму скорочень серця, однак це не створює серйозних труднощів. Колишній віце-президент приймає препарати для зниження рівня холестерину в крові, а також ряд інших ліків. Лікар зазначив, що у 1988 році Байден був госпіталізований у зв’язку з аневризмою судин головного мозку, однак зараз ніяких пов’язаних з цим симптомів у нього немає.
Байден вважається зараз одним з найбільш ймовірних суперників від Демократичної партії чинного американського лідера Дональда Трампа на майбутніх в листопаді 2020 року президентських виборах.
Нагадаємо, раніше у Білому домі розповіли про стан здоров’я Трампа. Проте сам Трамп заявив, що завершить обстеження у наступному році.