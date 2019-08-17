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Лікар розповів про стан постраждалих у пожежі в одеському готелі

Лікар розповів про стан постраждалих у пожежі в одеському готелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Шестеро постраждалих під час пожежі в готелі "Токіо Стар" в Одесі перебувають у реанімації. Про це повідомив завідувач опікового відділення лікарні №10 Олександр Ставратій, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

До цієї лікарні, як зазначається, доправили сімох із 10 госпіталізованих внаслідок пожежі, які отримали найбільш серйозні ушкодження.

За даними лікаря, двоє з постраждалих – одесити, четверо – жителі інших населених пунктів України. Ще один постраждалий – громадянин іноземної держави.

"(Уражені – ред.) різні ділянки тіла, від 1% до 15% поверхні тіла. Переважна патологія – термоінгаляційна травма, опіки дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння. Всі вони були доставлені в кіптяві, чорні, слизова порожнина носа, роту, язик – все було чорного кольору", – сказав Ставратій.

Він уточнив, що серед госпіталізованих у його закладі постраждалих – троє жінок і четверо чоловіків віком від 16 до 37 років.

Як повідомляв УНН, у ніч на 17 серпня в Одесі в готелі сталась пожежа, є 8 загиблих. Через пожежу відкрили провадження.

Українські Національні Новини

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