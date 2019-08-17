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Врач рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в одесской гостинице

Врач рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в одесской гостинице

Киев  •  УНН

 • 17648 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Шестеро пострадавших при пожаре в гостиннице "Токио Стар" в Одессе находятся в реанимации. Об этом сообщил заведующий ожогового отделения больницы №10 Александр Ставратий, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

В эту больницу, как отмечается, доставили семерых из 10 госпитализированных в результате пожара, которые получили наиболее серьезные повреждения.

По данным врача, двое из пострадавших - одесситы, четверо - жители других населенных пунктов Украины. Еще один пострадавший - гражданин иностранного государства.

"(Поражены - ред.) разные участки тела, от 1% до 15% поверхности тела. Основная патология - термоингаляционная травма, ожоги дыхательных путей и отравление продуктами горения. Все они были доставлены в копоти, черные, слизистая полость носа, рта, язык - все было черного цвета", - сказал Ставратий.

Он уточнил, что среди госпитализированных в его заведение пострадавших - трое женщин и четверо мужчин в возрасте от 16 до 37 лет.

Как сообщал УНН, в ночь на 17 августа в Одессе в отеле произошел пожар, есть 8 погибших. Из-за пожара открыли производство.

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