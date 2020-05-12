Лікар розповіла про проблеми з тестуванням на COVID-19: результатів чекають по 10 днів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В Україні є проблема з тестуванням на коронавірус, адже через брак коштів результати чекають по 10 днів. Про це в інтерв’ю УНН розповіла лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська.
“З тестуванням велика проблема в тому, що катастрофічно не вистачає ресурсів. Хто стикається з цією проблемою, бачить, що по 10 днів не можуть отримати результати люди, які перебувають з підозрою. Тому що ресурсу не вистачає”, — зазначила Голубовська.
Нагадаємо, в Україні станом на 12 травня на COVID-19 досліджено 187 307 зразків методом ПЛР.