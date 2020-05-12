Врач рассказала о проблемах с тестированием на COVID-19: результатов ждут по 10 дней
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Украине есть проблема с тестированием на коронавирус, ведь из-за нехватки ресурсов результаты ждут по 10 дней. Об этом в интервью УНН рассказала врач-инфекционист Ольга Голубовская.
"С тестированием большая проблема в том, что катастрофически не хватает ресурсов. Кто сталкивается с этой проблемой, видит, что за 10 дней не могут получить результаты люди, которые находятся с подозрением. Потому что ресурса не хватает", - отметила Голубовская.
Напомним, в Украине по состоянию на 12 мая на COVID-19 исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.