Врач рассказала о проблемах с тестированием на COVID-19: результатов ждут по 10 дней

"С тестированием большая проблема в том, что катастрофически не хватает ресурсов. Кто сталкивается с этой проблемой, видит, что за 10 дней не могут получить результаты люди, которые находятся с подозрением. Потому что ресурса не хватает", - отметила Голубовская.

Напомним, в Украине по состоянию на 12 мая на COVID-19 исследовано 187 307 образцов методом ПЦР.