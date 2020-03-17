Лікар назвав групи людей, які мають жорстко дотримуватись карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Найбільш жорстко потрібно дотримуватись карантину людям з серцево-судинними та іншими хронічними захворюваннями, а також людям похилого віку. Про це в ефірі УНН сказав доктор медичних наук, декан медфакультету Національного університету імені Богомольця Сергій Сова.
“Для усієї групи ризику, а це похилі люди, тобто 60 плюс, це серцево-судинні захворювання, це захворювання бронхо-легеневої системи, такі як хронічно-обструктивні захворювання легень, бронхіальна астма, цукровий діабет, ускладнений, декомпенсований - для всіх цих людей найбільш жорстко розповсюджуються всі правила карантину. Тобто, перш за все, це уникати громадських місць, по можливості, не користуватися, використовувати онлайн сервіси для проплати комунальних послуг і для купівлі товарів”, - сказав Сергій Сова.
Він також зазначив, що потрібно уникати контакту з забрудненими поверхнями, де може бути коронавірус, а також з людьми, які можуть бути джерелами інфекціями.
Нагадаємо, начальник ГУ Держпродспоживслужби в місті Києві Олег Рубан сказав, що люди, які перебувають в групі ризику щодо зараження новим коронавірусом, не мають контактувати з хворими на коронавірус, яких госпіталізують в окремі лікарні.