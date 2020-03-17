Врач назвал группы людей, которые должны жестко придерживаться карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Наиболее жестко нужно соблюдать карантин людям с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, а также пожилым людям. Об этом в эфире УНН сказал доктор медицинских наук, декан медфакультета Национального университета имени Богомольца Сергей Сова.
“Для всей группы риска, а это пожилые люди, то есть 60 плюс, это сердечно-сосудистые заболевания, это заболевание бронхо-легочной системы, такие как хронически-обструктивные заболевания легких, бронхиальная астма, сахарный диабет, осложненный, декомпенсированный — для всех этих людей наиболее жестко распространяются все правила карантина. То есть, прежде всего, это избегать общественных мест, по возможности, не пользоваться, использовать онлайн сервисы для оплаты коммунальных услуг и для покупки товаров”, — сказал Сергей Сова.
Он также отметил, что нужно избегать контакта с загрязненными поверхностями, где может быть коронавирус, а также с людьми, которые могут быть источниками инфекциями.
Напомним, начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан сказал, что люди, которые находятся в группе риска заражения новым коронавирусом, не имеют контактировать с больными коронавирус, которых госпитализируют в отдельные больницы.