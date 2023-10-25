Ліга Чемпіонів: «Шахтар» поступився «Барселоні»
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» на виїзді зустрічався з іспанською «Барселоною». Матч закінчився на користь іспанської збірної з рахунком 2:1. Про це повідомляє УАФ, пише УНН.
Деталі
Це був перший матч для нового головного тренера «Шахтаря» — Маріно Пушича.
«Українці на початку поєдинку запропонували господарям свою гру, але каталонці досить швидко встановили повний контроль над ходом подій», - повідомляє УАФ.
Зазначається, що перший момент виник на 8-й хвилині, коли Лопес після помилки гірників біля власних воріт не переграв Різника. «Шахтар» відповів ударом Зубкова з кута штрафного — м’яч прийшов до рук тер Штегену.
Пізніше Різник виручив уже після небезпечного удару Канселу. Однак на 28-й хвилині «Барселона» таки забила — після закидання Гюндогана Лопес пробив у стійку, а Торрес додав у ворота. Незабаром синьо-гранатові подвоїли власну перевагу — із лінії штрафного потужно приклався той самий Лопес.
На початку другого тайму Різник парирував удари Фелікса й Алонсо, пізніше Торрес відправив м’яч у сітку, але з офсайду. А на 62-й хвилині несподівано забив «Шахтар» — правий фланг оборони «Барселони» провалився, Азаров запустив Судакова до штрафного, а той розібрався з тер Штегеном.
На 69-й хвилині після дальнього удару Лопеса помаранчево-чорних виручила стійка. У наступній атаці Лопес головою замкнув подачу Алонсо, але арбітри скасували гол через офсайд. Наприкінці матчу гості відчутно додали, проте їхні удари проходили повз ціль, зокрема Степаненко після подачі Азарова пробив поруч зі стійкою. У підсумку «Барселона» втримала переможний результат — 2:1.
У складі «Шахтаря» в поєдинку взяли участь гравці, які викликалися на жовтневий збір національної команди: Різник, Конопля (жовта картка), Матвієнко, Степаненко (замінений на 90+2-й хвилині), Зубков, Судаков (гол).
Нагадаємо
Однозначним фаворитом матчу букмекери вважають іспанську команду. Ставки на перемогу «Барселони» приймаються з коефіцієнтом — 1,25, на нічию — 7,30, на перемогу «Шахтаря» — 15,00.