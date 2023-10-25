Ліга Чемпіонів: «Шахтар» поступився «Барселоні»

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 12221 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 77706 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 158198 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 157107 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 128673 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134855 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86407 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93572 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99184 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89846 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.6м/с
63%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 6164 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 9116 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 8576 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 8420 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 5248 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 157104 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225915 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 375019 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 311242 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 419201 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 6246 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15520 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32326 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29073 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 128672 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Ліга Чемпіонів: «Шахтар» поступився «Барселоні»

Київ • УНН

 • 167975 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У третьому турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький «Шахтар» на виїзді зустрічався з іспанською «Барселоною». Матч закінчився на користь іспанської збірної з рахунком 2:1. Про це повідомляє УАФ, пише УНН.

Ліга Чемпіонів: «Шахтар» поступився «Барселоні»

Деталі 

Це був перший матч для нового головного тренера «Шахтаря» — Маріно Пушича.

«Українці на початку поєдинку запропонували господарям свою гру, але каталонці досить швидко встановили повний контроль над ходом подій», - повідомляє УАФ.

Зазначається, що перший момент виник на 8-й хвилині, коли Лопес після помилки гірників біля власних воріт не переграв Різника. «Шахтар» відповів ударом Зубкова з кута штрафного — м’яч прийшов до рук тер Штегену.

Пізніше Різник виручив уже після небезпечного удару Канселу. Однак на 28-й хвилині «Барселона» таки забила — після закидання Гюндогана Лопес пробив у стійку, а Торрес додав у ворота. Незабаром синьо-гранатові подвоїли власну перевагу — із лінії штрафного потужно приклався той самий Лопес.

На початку другого тайму Різник парирував удари Фелікса й Алонсо, пізніше Торрес відправив м’яч у сітку, але з офсайду. А на 62-й хвилині несподівано забив «Шахтар» — правий фланг оборони «Барселони» провалився, Азаров запустив Судакова до штрафного, а той розібрався з тер Штегеном.

На 69-й хвилині після дальнього удару Лопеса помаранчево-чорних виручила стійка. У наступній атаці Лопес головою замкнув подачу Алонсо, але арбітри скасували гол через офсайд. Наприкінці матчу гості відчутно додали, проте їхні удари проходили повз ціль, зокрема Степаненко після подачі Азарова пробив поруч зі стійкою. У підсумку «Барселона» втримала переможний результат — 2:1.

У складі «Шахтаря» в поєдинку взяли участь гравці, які викликалися на жовтневий збір національної команди: Різник, Конопля (жовта картка), Матвієнко, Степаненко (замінений на 90+2-й хвилині), Зубков, Судаков (гол).

Нагадаємо

Однозначним фаворитом матчу букмекери вважають іспанську команду. Ставки на перемогу «Барселони» приймаються з коефіцієнтом — 1,25, на нічию — 7,30, на перемогу «Шахтаря» — 15,00.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Brent
$64.66
Bitcoin
$84,221.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,255.94
Ethereum
$1,616.13