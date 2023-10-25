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Лига Чемпионов: «Шахтер» уступил «Барселоне»

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» на выезде встречался с испанской «Барселоной». Матч закончился в пользу испанской сборной со счетом 2:1. Об этом сообщает УАФ, пишет УНН.

Лига Чемпионов: «Шахтер» уступил «Барселоне»

Детали 

Это был первый матч для нового главного тренера «Шахтера» — Марино Пушича.

«Украинцы в начале поединка предложили хозяевам свою игру, но каталонцы довольно быстро установили полный контроль над ходом событий», - сообщает УАФ.

Отмечается, что первый момент возник на 8-й минуте, когда Лопес после ошибки горняков у собственных ворот не переиграл Ризныка. «Шахтер» ответил ударом Зубкова с угла штрафной — м’мяч пришел в руки тер Штегену.

Позже Ризнык выручил уже после опасного удара Канселу. Однако на 28-й минуте «Барселона» таки забила — после заброса Гюндогана Лопес пробил в стойку, а Торрес добавил в ворота. Вскоре сине-гранатовые удвоили собственное преимущество — с линии штрафной мощно приложился тот же Лопес.

В начале второго тайма Ризнык парировал удары Феликса и Алонсо, позже Торрес отправил мяч в сетку, но из офсайда. А на 62-й минуте неожиданно забил «Шахтер» — Правый фланг обороны «Барселоны» провалился, Азаров запустил Судакова в штрафную, а тот разобрался с тер Штегеном.

На 69-й минуте после дальнего удара Лопеса оранжево-черных выручила стойка. В следующей атаке Лопес головой замкнул подачу Алонсо, но арбитры отменили гол из-за офсайда. В концовке матча гости ощутимо прибавили, однако их удары проходили мимо цели, в частности Степаненко после подачи Азарова пробил рядом со штангой. В итоге «Барселона» удержала победный результат — 2:1.

В составе «Шахтера» в поединке приняли участие игроки, которые вызывались на октябрьский сбор национальной команды: Ризнык, Конопля (желтая карточка), Матвиенко, Степаненко (заменен на 90+2-й минуте), Зубков, Судаков (гол).

Напомним

Однозначным фаворитом матча букмекеры считают испанскую команду. Ставки на победу «Барселоны» принимаются с коэффициентом — 1,25, на ничью — 7,30, на победу «Шахтера» — 15,00.

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