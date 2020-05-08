"Ліга 1" оголосила ім'я найкращого бомбардира турніру

Представник "Парі Сен-Жермен" забив 18 голів у 20 іграх турніру в цьому сезоні. Він випередив гравця "Монако" Віссама Бена Йеддера, який також є автором 18 голів. Мбаппе святкував перемогу у бомбардирській гонці, адже більше голів забив з гри (18 проти 15).

Трійку кращих замкнув нападника "Ліону" Мусса Дембеле - 16 голів.

Зауважимо, що минулого сезону "Золота бутса" "Ліги 1" також дісталася Мбаппе (33 голи).

Як повідомлялося раніше в УНН, найдорожчий футболіст світу висунув "ПСЖ" умови для продовження контракту.