"Ліга 1" оголосила ім'я найкращого бомбардира турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Нападник "ПСЖ" Кіліан Мбаппе визнаний кращим бомбардиром чемпіонату Франції сезону-2019/20, який був достроково завершений, повідомляє УНН із посиланням на сайт "Ліги 1".
Представник "Парі Сен-Жермен" забив 18 голів у 20 іграх турніру в цьому сезоні. Він випередив гравця "Монако" Віссама Бена Йеддера, який також є автором 18 голів. Мбаппе святкував перемогу у бомбардирській гонці, адже більше голів забив з гри (18 проти 15).
Трійку кращих замкнув нападника "Ліону" Мусса Дембеле - 16 голів.
Зауважимо, що минулого сезону "Золота бутса" "Ліги 1" також дісталася Мбаппе (33 голи).
Як повідомлялося раніше в УНН, найдорожчий футболіст світу висунув "ПСЖ" умови для продовження контракту.