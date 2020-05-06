Найдорожчий футболіст світу висунув "ПСЖ" умови для продовження контракту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Нападник збірної Франції та паризького “ПСЖ” Кіліан Мбаппе висунув французькій команді умови для продовження співпраці — підписання нового контракту, інформує УНН з посиланням на “AS”.
За інформацією іспанського видання, 21-річний спортсмен наполягає аби при на включенні в нову угоду була фіксована сума викупу — клаусула.
Сума відступних буде вищою, ніж 222 млн. євро (у стільки для “ПСЖ” обійшовся Неймар влітку 2017 року).
Примітно, що француз є найдорожчим футболістом світу за версією “transfermarkt”. Його вартість складає 180 млн. євро.
Додамо, в активі гравця 33 матчі за “ПСЖ” у цьому сезоні — 30 голів і 17 асистів.