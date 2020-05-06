Самый дорогой футболист мира выдвинул "ПСЖ" условия для продления контракта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Нападающий сборной Франции и парижского “ПСЖ” Килиан Мбаппе выдвинул французской команде условия для продолжения сотрудничества — подписания нового контракта, информирует УНН со ссылкой на “AS”.
По информации испанского издания, 21-летний спортсмен настаивает чтобы при выходе на включении в новое соглашение была фиксированная сумма выкупа — клаусула.
Сумма отступных будет выше, чем 222 млн. евро (во столько для “ПСЖ” обошелся Неймар летом 2017 года).
Примечательно, что француз является самым дорогим футболистом мира по версии “transfermarkt”. Его стоимость составляет 180 млн. евро.
Добавим, в активе игрока 33 матча за “ПСЖ” в этом сезоне — 30 голов и 17 ассистов.