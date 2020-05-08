"Лига 1" объявила имя лучшего бомбардира турнира
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции сезона-2019/20, который был досрочно завершен, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Лиги 1".
Представитель "Пари Сен-Жермен" забил 18 голов в 20 играх турнира в этом сезоне. Он опередил игрока "Монако" Виссама Бена Йеддера, который также является автором 18 голов. Мбаппе праздновал победу в бомбардирской гонке, ведь больше голов забил с игры (18 против 15).
Тройку лучших замкнул нападающий "Лиона" Дембеле - 16 голов.
Заметим, что в прошлом сезоне "Золотая бутса" "Лиги 1" также досталась Мбаппе (33 гола).
Как сообщалось ранее в УНН, самый дорогой футболист мира выдвинул "ПСЖ" условия для продления контракта.