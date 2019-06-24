Ліфт з дев'ятьма пасажирами зірвався в Батумі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Ліфт з дев'ятьма пасажирами зірвався з третього поверху в Батумі, Грузія. Про це повідомляє телеканал "Імеді", передає УНН.
Випадок стався в 22-поверховій новобудові на вулиці Кобаладзе. При падінні кілька людей отримали незначні травми, одному знадобилася госпіталізація.
Як зазначається, будинок був заселений до здачі в експлуатацію - статус об'єкта "будується". Уже майже рік там живуть близько 30 сімей. Всім їм доводиться користуватися одним ліфтом - вантажним, у якого у немає дверей. Альтернативи у мешканців немає.
Тепер потерпілі вимагають притягнути до відповідальності компанію-забудовника.
"Стверджувалося, що ліфт безпечний. Сам по собі він не працював, там завжди був один супроводжуючий. Саме він переведений в клініку. Ліфт зірвався з третього поверху, всі ми впали в шахту. У нас легкі ушкодження", - сказала журналістам одна з постраждалих .
Як повідомляв УНН, в Миколаєві суд заборонив експлуатацію 29 ліфтів .