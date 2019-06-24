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Лифт с девятью пассажирами сорвался в Батуми

Киев • УНН

 • 13155 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Лифт с девятью пассажирами сорвался с третьего этажа в Батуми, Грузия. Об этом сообщает телеканал "Имеди", передает УНН.

Лифт с девятью пассажирами сорвался в Батуми

Случай произошел в 22-этажной новостройке на улице Кобаладзе. При падении несколько человек получили незначительные травмы, одному понадобилась госпитализация.

Как отмечается, дом был заселен до сдачи в эксплуатацию – статус объекта "строящийся". Уже почти год там живут около 30 семей. Всем им приходится пользоваться одним лифтом – грузовым, у которого у нет дверей. Альтернативы у жильцов нет.

Теперь пострадавшие требуют привлечь к ответственности компанию-застройщика.

"Утверждалось, что лифт безопасен. Сам по себе он не работал, там всегда был один сопровождающий. Именно он переведен в клинику. Лифт сорвался с третьего этажа, все мы свалились в шахту. У нас легкие повреждения", — сказала журналистам одна из пострадавших.

Как сообщал УНН, в Николаеве суд запретил эксплуатацию 29 лифтов

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