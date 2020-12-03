Лідеру партії закарпатських угорців ще не повідомили про підозру - прокуратура

"Поки що без змін", - сказали в пресслужбі прокуратури, додавши, що поінформують, коли підозру Брензовичу буде вручено.

Додамо, що в ЗМІ раніше повідомили, що прокуратура готує підозру лідеру партії закарпатських угорців Брензовичу.

Нагадаємо, українські спецслужби провели обшуки у штаб-квартирі Закарпатської угорської культурної асоціації (KMKSZ), яка забезпечує політичне представництво угорців на Закарпатті, а також в будиноку президента асоціації Ласло Брензовича.

Після обшуків СБУ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що в Україні “продовжуються незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини”.

Зазначимо, що при цьому міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео із погрозами, на яких видно символіку “Правого сектору”, на адресу українських громадян угорського походження. У Закарпатській області за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією. Окрім того, посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали до Міністерства закордонних справ України.