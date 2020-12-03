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Лідеру партії закарпатських угорців ще не повідомили про підозру - прокуратура

Лідеру партії закарпатських угорців ще не повідомили про підозру - прокуратура

Київ • УНН

 • 17611 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Наразі лідеру партії закарпатських угорців КМКС Василю Брензовичу обласна прокуратура ще не вручила повідомлення про підозру за результатами обшуків. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.

"Поки що без змін", - сказали в пресслужбі прокуратури, додавши, що поінформують, коли підозру Брензовичу буде вручено.

Додамо, що в ЗМІ раніше повідомили, що прокуратура готує підозру лідеру партії закарпатських угорців Брензовичу.

Нагадаємо, українські спецслужби провели обшуки у штаб-квартирі Закарпатської угорської культурної асоціації (KMKSZ), яка забезпечує політичне представництво угорців на Закарпатті, а також в будиноку президента асоціації Ласло Брензовича.

Після обшуків СБУ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що в Україні “продовжуються незрозумілі політичні гойдалки стосовно угорських партій та угорської меншини”.

Зазначимо, що при цьому міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков жорстко відреагував на публікації відео із погрозами, на яких видно символіку “Правого сектору”, на адресу українських громадян угорського походження. У Закарпатській області за фактом погроз українцям угорського походження розпочато кримінальне провадження.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав твердження про “залякування” угорців на Закарпатті спекуляцією. Окрім того, посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали до Міністерства закордонних справ України.

Українські Національні Новини

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