"Чорноморець" оголосив про масове зараження гравців на COVID-19

Адміністрація Професійної футбольної ліги України прийняла рішення перенести матч 15 туру чемпіонату України серед команд першої ліги "Чорноморець" – "Волинь" (Луцьк) з 25 листопада на пізніший термін. Таке рішення було пов'язане з тим, що 17 футболістів ФК "Чорноморець" захворіли COVID-19, ще п'ятеро - травмовані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Барселона" без Мессі здобула розгромну перемогу над "Динамо"

Примітно, що "моряки" не називають імена інфікованих.

Варто відзначити, що команда з Одеси набрала 28 очок та очолює турнірну таблицю.